Machete auf Rewe-Parkplatz in Halle gezückt: Streit in Ammendorf eskaliert

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem Vorfall mit einer Machete ist es am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Rewe-Supermarkts in der Merseburger Straße in Halle gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach soll zunächst ein betrunkener 23-Jähriger einem 63-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin sei es in Ammendorf zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, heißt es. Der 23-Jährige habe anschließend eine Machete aus dem Kofferraum seines Autos gezogen und den Älteren damit bedroht.

Streit auf Rewe-Parkplatz in Halle: Machete im Kofferraum

Der Streit sei mit der Zeit abgeebbt, niemand wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die eintreffende Polizei habe das große Messer an sich genommen und ermittele wegen Körperverletzung und Bedrohung, hieß es.