Merkel, Steinmeier und Schäuble kommen - Halle präsentiert Programm der Einheitsfeier

Halle (Saale)/MZ - Trotz der Corona-Pandemie soll der Tag der Einheit am 3. Oktober mit den zentralen Feierlichkeiten einen nachhaltigen Effekt für Halle haben. „Das ist eine großartige Gelegenheit für die Stadt, dass wir uns präsentieren können“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Freitag auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU). Es sei zwar schade, dass der Republikgeburtstag nur im kleineren Rahmen gefeiert werden kann. „Wir hoffen aber, dass die Feierlichkeiten dafür sorgen, dass Gäste künftig verstärkt nach Halle kommen werden.“

Robra bezeichnete den Tag der Einheit als Geschenk für Halle. Man habe eine pandemiefeste Variante erarbeitet. Er finde das Format, den Tag der Einheit inhaltlich stärker abzubilden, besser, als „einen Jahrmarkt mit Kettenkarussells“. Corona habe ein Undenken in Gang gesetzt, an dem sich auch künftig die Bundesländer orientieren werden.

Rund um den Tag der Einheit seien alle Hotels ausgebucht. 3.600 Mitwirkende würden das Programm, das am 18. September mit der Einheits-Expo in der Innenstadt beginnt, begleiten. 340 Gäste, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, werden am 3. Oktober beim Festgottesdienst in der Pauluskirche und dem Festakt in der Händelhalle anwesend sein. Merkel wird dort die 20-minütige Festrede halten. Die Polizei will rund um die Expo und den Tag der Einheit mit 3.000 Beamten, auch aus anderen Bundesländern, für Sicherheit sorgen. Über die Einschränkungen für Anwohner will die Polizei auf zwei Bürgerversammlungen am 7. September (Händelhalle) und 10. September (Pauluskirche) jeweils ab 18 Uhr informieren.