Gefühle erkennen und einem Umgang mit ihnen finden, das können Kinder in einem gemeinsamen Projekt der Arbeiterwohlfahrt und der Stadtbibliothek Halle lernen.

Leseprojekt für Kinder in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Dass unangenehme Gefühle für Kinder schwer auszuhalten sind, weiß Kinderbuchautorin Katrin Prußnat-Fäller. Als sich ihre sechsjährige Tochter ärgerte, erzählte sie ihr deshalb die Geschichte von einem wütenden Mädchen und dessen Umgang damit. Daraus entstanden ist das Kinderbuch „Clara und der Ärger mit dem Ärger“, das man nun in der Stadtbibliothek ausleihen kann.

Damit Kinder lernen, ihre Gefühle besser wahrzunehmen, veranstaltet die Kinderdruckwerkstatt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gemeinsam mit der Stadtbibliothek Lesungen, bei denen Kinder ab vier Jahre die Geschichte mit dem Ärger entdecken können. Am Mittwoch fand die erste Lesung vor einer zweiten Klasse der Grundschule Glaucha statt. Die Kinder hörten aufmerksam zu und sprachen angeregt über ihre Erfahrungen mit der Wut. Das Buch richtet sich auch an Erziehungspersonen. „Es ist wichtig, dass Eltern über ihren Umgang mit Ärger reflektieren, denn den geben sie an ihre Kinder weiter“, sagt Andreas Schröder von der AWO.

Lesungen mit Kitas und Grundschulen sind bereits bis Juni ausgebucht. Ab nächsten Jahr finden auch in Merseburg Lesungen statt. Finanziert wird das Projekt über Sponsoren. Um weitere Spenden für den Buchdruck wird gebeten.