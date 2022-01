Mehrere schwere Unfälle in und um Halle - Radfahrer kommt ums Leben

Halle (Saale)/MZ - Am späten Freitagnachmittag kam es in der Weststraße - dem Autobahnzubringer zur A143 - kurz hinter dem Ortsausgang Neustadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug. Der Fahrer des Transporters wurde verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der Zubringer voll gesperrt.

Nach dem tödlichen Unfall sicherte die Polizei vor Ort Spuren. Foto: Katrin Sieler

Der Tag hatte mit einem tödlichen Unfall begonnen. Ein 56-jähriger Radfahrer war am Freitagmorgen auf der L 173 zwischen Teutschenthal und Bad Lauchstädt mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen fünf Uhr. Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, ist laut Angaben der Polizei noch unklar. Die Straße war zum Zweck der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Von dem Unfallwagen ist nur noch ein Haufen Blech übrig. Foto: Marvin Matzulla

Drei Verletzte und ein hoher Schaden: Auf der A38 hatte sich am Freitag in Fahrtrichtung Leipzig zwischen Merseburg-Nord und Merseburg-Süd gegen 12 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignet. Das Auto wurde dabei so schwer beschädigt, dass einer der drei Insassen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Alle drei Pkw-Insassen kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, hieß es am Nachmittag von der Polizei. Die Autobahn sei gegen 13.35 Uhr wieder frei gewesen.