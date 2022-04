Mehrere Hundertschaften in Halle - Polizeichef spricht über Sicherheitskonzept zum 3. Oktober

Halle (Saale)/MZ - In Halle gibt sich am Sonntag die Politikprominenz der Bundesrepublik die Klinke in die Hand. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier werden in der Stadt sein, ebenso die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer. Seit Monaten feilt die Polizei am Sicherheitskonzept für die Feierlichkeiten. Szenen wie 2016 am Tag der Einheit in Dresden, als Pegida-Anhänger die Kanzlerin beschimpften, soll es nicht geben.