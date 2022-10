Mehr Leben in der Stadt - ein Experte verrät, wie das gelingen kann

Das Konzept eines autofreien Zentrums ließ sich in Halle nicht durchsetzen. Ein Soziologe erklärt, wie der Bereich trotzdem lebenswerter werden könnte.

Ein Paradebeispiel: In der Kleinen Ulrichstraße müssen Aufofahrer, Radfahrer und Fußgänger aufeinander Rücksicht nehmen.

Halle (Saale)/MZ - Die spanische Metropole Barcelona sperrt ganze Stadtviertel für Autos, um die Luftverschmutzung zu senken. Kopenhagen baut Fahrradschnellstraßen, die Städte im ganzen Land miteinander verbinden. Und in Berlin entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel eine Modellstadt mit Forschungs- und Industriepark. Halle ist so einen radikalen Schritt noch nicht gegangen. Im Bürgerentscheid stimmte die Mehrheit im Juni 2021 gegen das Konzept einer weitgehend autofreien Altstadt. Ein hallescher Soziologe erklärt, warum sich die Bürger so entschieden haben und wie die Stadt langfristig trotzdem lebenswerter werden könnte.