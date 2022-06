Mehr Komfort an Straßenbahnhaltestellen in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) modernisiert ihre Haltestellen. 21 neue Informationsstelen sind inzwischen im Stadtgebiet in Betrieb - Säulen, an denen die nächsten Straßenbahn-Abfahrten angezeigt werden und zu lesen ist, wohin Fahrgäste vom jeweiligen Ort gelangen können. Einen Extra-Service gibt es für Leute, die nicht sehen können: Auf Knopfdruck werden die Abfahrten von einer Computerstimme vorgelesen. Nun wurde die 21. dieser Stelen offiziell in Betrieb genommen. Sie steht stadteinwärts an der Straßenbahnhaltestelle Melanchthonstraße.