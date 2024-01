So sehen die "Fahrradflunder", mobile Fahrradparkplätze, in Lüneburg aus.

Von Annette Herold-StolzeHalle/MZ. - Der Antrag, in Halle künftig mit Hilfe von „Fahrradflundern“ den Bedarf an neuen Fahrradstellplätzen zu ermitteln, hat in der zu Ende gehenden Woche in zwei Ausschüssen des Stadtrates keine Mehrheit gefunden. Sowohl der Planungs- als auch der Ausschuss für Klima, Umwelt und Ordnung stimmten gegen den Antrag der Fraktion von Die Partei.