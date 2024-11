An Stelle des einstigen McDonald’s in Neustadt öffnet ein neues Schnellrestaurant. Die Betreiber sind keine Unbekannten. Was sie den Kunden servieren werden.

Halle (Saale)/MZ - Einzig das in den Tresen gefräste große M erinnert noch an den McDonald’s, den es bis Juli vergangenen Jahres an dieser Stelle des Neustadt Centrums, direkt an der Magistrale, gab. Sonst ist nichts vom alten Laden übriggeblieben, die Räumlichkeiten stehen leer.