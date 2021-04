Mehr als 10.000 Hallenser waren oder sind bereits infiziert

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat am Donnerstag 72 Neuinfektionen und drei Todesfälle gemeldet. Zwei Kliniken haben drei weitere Todesfälle übermittelt. Ein 85-jähriger Mann und ein 86-jähriger Mann sind mit Corona-Infektionen gestorben. Ein 79-jähriger Mann ist an einer Corona-Infektion gestorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ging leicht zurück auf 243,82, teilte die Verwaltung mit. Insgesamt sind 310 Hallenser seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid gestorben.

Laut der Stadt gibt es 1.082 infizierte Personen in Halle. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Patienten ist um vier Personen auf 129 zurückgegangen, davon 100 Hallenser. Auf der Intensivstation werden aktuell 36 Personen versorgt. Die Ampel steht auf gelb-rot. Die fünf halleschen Kliniken melden eine Situation in der Patientenversorgung, die es notwendig macht, bis auf Weiteres planbare und zum Teil auch dringliche Behandlungen und Eingriffe auszusetzen oder neu zu bewerten.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 10.007 infizierte Personen, davon sind 8.615 wieder genesen. Bislang sind 70.410 Personen immunisiert, wobei 54.365 mit der ersten Dosis und 16.045 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft sind. (mz)