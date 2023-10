In der Stadt findet sich leichter ein Haus- oder Facharzt als auf dem Land. Zufrieden sind die Hallenser trotzdem nicht mit der medizinischen Versorgung - und speziell mit den Kinderärzten.

Medizinische Versorgung in Halle: Patienten müssen warten

Familienleben in Sachen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Wer einen Kinderarzt in Halle sucht, findet auch einen, davon ist Dr. Detlef Wend, selbst Kinderarzt mit eigener Praxis in Halle-Neustadt, überzeugt. In der großen Familienumfrage von MZ und Volksstimme schneiden jedoch gerade die Kinderärzte nicht gut ab.