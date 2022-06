Medizinische Fakultät in Halle: Heike Kielstein ist seit 70 Jahren die erste Frau an der Spitze

Die Anatomieprofessorin setzte sich bei der Wahl gegen Amstinhaber Michael Gekle durch. Welche Schwerpunkte sie in den nächsten Jahren angehen will.

Halle/MZ - Wechsel an der Spitze der medizinischen Fakultät an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU): Mit Prof. Dr. Heike Kielstein ist nach mehr als 70 Jahren wieder eine Frau zur Dekanin gewählt worden. Sie setzte sich bei der Abstimmung im Fakultätsrat, dem Studenten und Vertreter der Beschäftigten angehören, gegen Prof. Dr. Michael Gekle durch, der das Amt seit 2010 innehatte. Als Dekanin steht die Professorin für Anatomie nun für vier Jahre dem Fakultätsvorstand und dem Fakultätsrat vor und gehört dem Vorstand des Universitätsklinikums an.