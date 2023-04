Halle (Saale)/MZ - Seit Montag gibt es wieder Lokalfernsehen in Halle im linearen TV-Programm zu sehen. Der private Sender MDF.1 hat sein Angebot auch auf Halle ausgeweitet, das teilte das Unternehmen aus Magdeburg mit. Ab sofort werden ab 18.30 Uhr täglich einmal in der Stunde aktuelle hallesche Nachrichten auf MDF.1 gesendet. Empfangbar ist das Programm in verschiedenen Kabelnetzen auf den Frequenzen, auf denen bis August 2022 noch TV Halle gelaufen war. Die halleschen Inhalte, die MDF.1 sendet, stammen in der Regel von TV Halle beziehungsweise von der Mitteldeutschen Zeitung.

Nach dem linearen TV-Aus von TV Halle im vergangenen Sommer hatten viele Hallenser erfolglos nach einem alternativen lokalen Fernsehangebot gesucht. Bei uns haben sich dutzende Menschen gemeldet und beschwert“, sagt Peter Scharz, Vorsitzender des Vereins Mieterrat Halle. Lokalfernsehen spiele vor allem für ältere Menschen eine sehr wichtige Rolle, die – häufig ohne Internet – kaum andere Möglichkeiten hätten, sich zum Stadtgeschehen zu informieren. TV Halle hatte seine Sendungen seit Sommer nur noch im Internet veröffentlicht. Scharz hatte sich deshalb für eine Vermittlung zwischen MDF.1 und der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung eingesetzt. „Das Engagement dürfte sich für die Bürger unserer Stadt gelohnt haben“, sagt er.

Im Dezember 2022 hatte die Medienanstalt Sachsen-Anhalt die Lizenz für das Verbreitungsgebiet der Stadt Halle neu vergeben. MDF.1 hatte die Erlaubnis bekommen und sendete ab Januar auf den ehemaligen TV-Halle-Frequenzen. Es gab aber bislang nur das Magdeburger Lokalprogramm „Direkt Magazin“ zu sehen, das immer zur vollen Stunde kommt.

Laut MDF.1 können Kunden des Kabelnetzbetreibers S+K, die schon einmal TV Halle an ihrem Gerät eingespeichert hatten, die Sendungen automatisch empfangen. Bei anderen Kabelnetzbetreibern ist eventuell ein Sendersuchlauf nötig. Weiterhin kann das Programm von MDF.1 auch über die Lokalfernsehapp der Medienanstalt Sachsen-Anhalt oder das HBB-TV Lokalportal des ASTRA-Satelliten empfangen werden. Auch Magenta TV stelle das Programm zur Verfügung, heißt es. Grundsätzlich verfügbar ist MDF.1 in den Kabelnetzen von S&K, Pyur und Vodafone/Kabel Deutschland.