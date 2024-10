An Stelle der einstigen Mc Donald's Filiale im Neustadt Centrum in Halle soll bald schon ein neues Restaurant eröffnen. Der Center-Manager verrät nun erste Details zum neuen Laden.

Was folgt auf Mc Donald’s im Neustadt Centrum in Halle?

Halle (Saale)/MZ - Seit vergangenem Jahr ist der Mc Donald’s im Center in Neustadt geschlossen. Das Unternehmen hatte erklärt, die Filiale nach dem Brand nicht mehr zu öffnen.

Doch hinter der undurchsichtigen Glasfront tut sich etwas. Laut Center-Chef Michael Schneider werden dort bald orientalische Speisen mit Schwerpunkt auf Geflügel angeboten. „Eine gute Ergänzung zu unserem Branchenmix“, findet Schneider.

Der neue Betreiber will sich momentan noch nicht äußern. Auf einem Plakat vor dem Center in Neustadt steht lediglich der Name Meri Dian's. Der Schriftzug ist dem von Mc Donald's sehr ähnlich - inklusive gelbem M.