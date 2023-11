Stefan Neuber aus Halle gewinnt eine Auszeichnung nach der anderen mit seiner MatheX-App. Der 19-Jährige studiert jetzt Informatik an einer Elite-Uni - und ist oft in den USA.

In 50 Ländern: So erfolgreich ist 19-jähriger Programmierer aus Halle mit seiner App

Halle/Potsdam/MZ. - Man kann die Auszeichnungen, Siege in Wettbewerben und sonstigen Erfolge des 19-jährigen Hallensers kaum noch komplett auflisten: Stefan Neuber räumt international mit seiner MatheX-App ab und ist in Amerika als Speaker bei Konferenzen gefragt. Er hat mit seinem 1,0 er-Abitur einen der 80 Studienplätze im Bachelorstudiengang Informatik am renommierten Hasso-Plattner-Institut in Potsdam bekommen und drei Stipendien.