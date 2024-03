Massenschlägerei am Anhalter Platz und Kind als Feuerteufel in Verdacht

Aus unbekannten Gründen geriet in Dölau eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Bolzplatz am Anhalter Platz haben sich Jugendliche am Samstagabend eine wilde Prügelei geliefert. Etwa 30 Personen sollen daran beteiligt gewesen sein. Als die alarmierte Polizei eintraf, türmte die Menge. Die Einsatzkräfte konnten 14 Beteiligte stellen. Ein 20-Jähriger erlitt eine Verletzung an der Hand, lehnte nach Polizeiangaben aber eine medizinische Behandlung ab. Nun ermittelt die Kripo. Unter anderem gelte es zu klären, wie viele Jugendliche tatsächlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren, hieß es.

Junge für mehrere Brände verantwortlich?

In Halle haben Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei hat Hinweise, dass zwei der Brände auf das Konto eines 13-Jährigen gehen könnten. Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Zunächst stand gegen 20 Uhr eine Tonne auf dem Gelände der Berufsschule in der Klosterstraße in Flammen. Zweieinhalb Stunden später brannte der nebenstehende Behälter. Gegen 1 Uhr fackelten in der Krukenbergstraße eine Restmülltonne und Europaletten ab. Die Polizei prüft nun, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Räuber droht mit Waffe im Supermarkt

In der Hettstedter Straße ist Freitagabend gegen 21 Uhr ein Supermarkt überfallen worden. Ein bislang unbekannter Mann soll plötzlich eine Schusswaffe gezogen und die Angestellte damit bedroht haben. Laut Polizei forderte er Bargeld. Die Mitarbeiterin konnte in ein Büro flüchten, daraufhin verließ der Täter ohne Beute die Lokalität. Er soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und blaue Augen haben. Das Opfer beschreibt ihn als eine Person mit normaler Statur. Die kurzen blonden Haare trug der Räuber als Igelschnitt. Er sei am Oberkörper mit dunklen Sachen bekleidet gewesen.

Drogendealer muss in U-Haft

Die Polizei hat in der Merseburger Straße in Zscherben einen Autofahrer kontrolliert und dabei offenbar einen Drogendealer gefasst. Der 22-Jährige hatte 40 Gramm Crystal Meth bei sich und stand selbst unter Drogeneinfluss. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden Ermittler neben 100 Gramm Cannabis auch Indizien für einen Drogenhandel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der ihn hinter Gitter schickte.

Brandmelder verhindert Unglück

Ein Brandmelder hat Samstagfrüh in der Torstraße in Löbejün einen Familienvater geweckt. Die Küche war da bereits stark verqualmt. Der Mann brachte seine Familie und sich in Sicherheit. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Wie sich herausstellte, ist der Brand im Bereich des Herds ausgebrochen. Glück für die Betroffenen: Das Haus ist weiter bewohnbar. Nur die Küche kann vorerst nicht genutzt werden.