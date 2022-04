Mareike Müller aus Halle hat GNTM-Modelshow als Sprungbrett genutzt

Sie war eines von Heidi Klums Mädchen bei GNTM. An ihrer Karriere im Modebusiness arbeitet die Hallenserin seitdem weiterhin.

Mareike Müller wohnt inzwischen in Berlin.

Halle (Saale)/MZ - Mareike Müller aus Halle schaffte es in der vergangenen Staffel von Germany’s Next Topmodel unter die letzten 13 Kandidatinnen. Im Finale hatte sie trotzdem ihren Auftritt: als Backstage-Reporterin. Der MZ hat sie verraten, was ihre Pläne für das neue Jahr sind, wie sie über Modelmama Heidi Klum denkt und warum sie die neue Staffel von GNTM eher nicht gucken wird.