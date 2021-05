Mareike Müller aus Halle bei der Finalshow von Germany's Next Topmodel dabei

Halle (Saale) - Wenn Heidi Klum an diesem Donnerstag zur besten Sendezeit die Gewinnerin von Germany’s Next Topmodel (GNTM) kürt, dann wird auch Mareike Müller dabei sein. Die Hallenserin hatte es in der aktuellen Staffel unter die letzten 13 von einstmals 31 Model-Anwärterinnen geschafft, war dann aber ausgeschieden.

Über ihren Instagram-Kanal teilte die 26-Jährige nun mit, dass es in der Finalshow - anders als in den Vorjahren - keinen Auftritt der letzten 20 Kandidatinnen geben wird. Das, so Mareike, sei die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht schob sie gleich hinterher: Sie wird nämlich trotzdem in der Finalshow von GNTM zu sehen sein - und zwar als Backstage-Reporterin. (mz)