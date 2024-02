In der Ludwig-Wucherer-Straße kamen am Donnerstagmittag Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz. In einer Flüchtlingsunterkunft kam es zu einer Auseinandersetzung.

Männer streiten in Flüchtlingsunterkunft in Halle: Schnittverletzung durch Messer

Halle (Saale)/MZ/MV - Am Donnerstagmittag mussten Rettungsdienst und Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ludwig-Wucherer-Straße zum Einsatz kommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gerieten dort zwei Männer zunächst in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Ein Mann wurde dabei verletzt und erlitt eine oberflächliche Schnittwunde durch ein Messer, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.