Autorin Lucia Herbst verbindet klassische Märchen mit modernen Perspektiven. Im Interview spricht sie über die Verbindung von Fantasy und Realität, warum sie als Gutachterin kein Beamtendeutsch mehr schreibt – und was Halle für sie so besonders macht.

Halle (Saale)/MZ - Lucia Herbst, Jahrgang 1982, schreibt Fantasy mit Bezug auf Märchen und antike Sagen. 2020 begann sie die Arbeit an ihrem Debütroman. In ihrem anderen Leben ist sie Gutachterin und lebt mit Mann, Kind und Kater über den Dächern von München. Am Freitag, 28. März, kommt sie um 18.30 Uhr im Rahmen von „Halle liest mit“ zu einer Lesung in den Lernsalon nach Halle (Hackebornstraße 4). MZ-Volontärin Hanna Schabacker hat mit ihr gesprochen.