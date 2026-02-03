Ein Lotto-Spieler aus Halle hat alle fünf Gewinnzahlen im "Eurojackpot" richtig getippt. So viel Geld hat er damit abgeräumt.

Erneut wurde der Eurojackpot geknackt. Bereits zum vierten Mal innerhalb von fünf Wochen geht damit ein Lotto-Gewinn nach Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/DUR. - Trotz kalten Wetters heizt der Eurojackpot einem glücklichen Gewinner aus Sachsen-Anhalt ordentlich ein. In Halle gewann am Freitagabend ein Lottospieler fast 150.000 Euro.

Vierter hoher Eurojackpot-Gewinn für Sachsen-Anhalt innerhalb von fünf Wochen

Der glückliche Lottospieler hatte alle fünf Gewinnzahlen (8, 13, 15, 17 und 37) richtig. Lediglich die zwei Eurozahlen (3 und 7) stimmten nicht überein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei rund 1 zu 3,1 Millionen.

In allen 19 Ländern, in denen Eurojackpot gespielt wird, hatten sechs weitere Eurojackpot-Spieler so viel Glück. Jeder gewann 147.012,90 Euro. Damit gelang Sachsen-Anhalt der vierte hohe Eurojackpot-Gewinn innerhalb von fünf Wochen.

Einsatz für Eurojackpot-Spielschein lag bei 36 Euro

"Sachsen-Anhalt hat offenbar bei Eurojackpot eine Glückssträhne", sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. "Der Hochgewinn sorgt bei diesem kalten Winterwetter vielleicht schon für Frühlingsgefühle und für Vorfreude auf den nächsten Urlaub - irgendwo im Warmen."

Laut der Mitteilung von Lotto Sachsen-Anhalt wurde der Eurojackpot-Spielschein online gespielt. Der Spieleinsatz lag bei 36 Euro. Der Gewinner wurde bereits benachrichtigt und wisse von seinem Glück.