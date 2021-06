Lösung finden statt Ärger säen

In der Gustav-Anlauf-Straße in Halle wird ein Haus saniert - das hat Auswirkungen auf das Pflaster.

Halle (Saale) - Über die Innenstadt von Halle gab es in den letzten Jahren nicht immer Positives zu berichten: Der obere Boulevard verliert seine Attraktivität, an der unteren Leipziger Straße stehen mehr und mehr Läden leer. Um so offener sollte die Stadtverwaltung Halle sein, wenn ein Investor Millionen für die Sanierung eines historischen Kaufhauses in bester Lage und Marktnähe einsetzen will. Der Streit um das Befahren der völlig maroden Gustav-Anlauf- Straße mit schweren Baufahrzeugen ist so überflüssig wie das Blumengießen im Regen.

Während der Investor mehrere Kompromissvorschläge macht, reagiert die Stadt keineswegs mit Alternativen. Wenn sich der Slogan der Stadt „Investoren willkommen“ deutschlandweit herumsprechen soll, muss die Stadt jetzt handeln. (mz)

