Stadtratssitzung am Mittwoch im Stadthaus

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch kommt der hallesche Stadtrat zu seiner Plenumssitzung im Stadthaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem mehrere Anträge zu Bauprojekten, ein Klimaleitbild und das Thema Jugendkriminalität. Die MZ tickert die wichtigsten Entscheidungen und Diskussionen bis zum Ende der öffentlichen Sitzung.

14.07 Uhr - Sitzung wird eröffnet

Ratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) eröffnet die Sitzung. Bei der heutigen Sitzung sind 47 von 56 Stadträten anwesend (das sind überdurchschnittlich viele). Es folgen einige organisatorischen Beschlüsse wie die Abstimmung über die Tagesordnung oder über die Niederschrift der vergangenen Sitzung.

14.28 Uhr - Bericht des Bürgermeisters

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hält seinen monatlichen Bericht und erzählt unter anderem vom Projekt „Geburtenwald“ in der Dölauer Heide. Es sei eine tolle Aktion und eine klasse Idee, die zeige, was in Halle möglich sei, sagte er.

Geier berichtete auch über die neue Städtepartnerschaft mit Gjumri (Armenien), die im vergangenen Monat offiziell geschlossen wurde. Er freue sich sehr darüber, sagte er.

Auch die Eröffnung des neuen Planetariums wurde angesprochen. Am Samstag, 1. April, soll es soweit sein. Am 2. April gibt es um das Gebäude am Holzplatz eine Veranstaltung für Vereine, wozu Geier alle Bürger herzlich einlud.

14.39 Uhr - Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt

Bei der Diskussion um das Energie- und klimapolitische Leitbild der Stadt wird es kurz laut. AfD-Stadtrat Andreas Heinrich wird von der Ratsvorsitzenden ermahnt, weil er in seiner Rede von einer „ökofaschistischen Diktatur“ sprach, die geschaffen werden solle und nur auf vermeintlichen Fakten basiere. Das verschärfte Leitbild, dass mehrere Fraktionen heute verabschieden wollen, sei ein „Hirngespinst“, das nicht in die Politik gehöre.