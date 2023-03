Halle (Saale)/MZ - Großer Bahnhof in der Dölauer Heide: Am Sonnabend sind am Waldparkparkplatz Köllmer Weg die ersten Bäume des neuen halleschen Geburtenwaldes gepflanzt worden. Die Stadt und das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara, Sachsen-Anhalts größte Geburtsklinik, hatten dazu eingeladen. Die Idee: Für jedes in dem halleschen Krankenhaus geborene Kind kann dort künftig ein Baum gepflanzt werden. Zum Auftakt kamen rund 700 Menschen. Das Krankenhaus hat für den ersten Termin 2.000 Setzlinge - Wildkirsche und -birne, Hainbuche, Elsbeere und Stieleiche - zur Verfügung gestellt. Der nächste Pflanztermin ist für November geplant.