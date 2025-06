Die Händel-Festspiele starten am 6. Juni 2025 in Halle. Die MZ ist mit einer Liveschalte zur Eröffnung dabei. Verpassen Sie nicht den kurzen Livestream um 16 Uhr und erleben Sie den festlichen Auftakt des Festivals!

Am Freitag, 6. Juni, beginnen die Händel-Festspiele in Halle (Saale).

Halle/DUR. Am Freitag, dem 6. Juni 2025, starten die Händel-Festspiele in Halle (Saale) unter dem Motto „Frischer Wind: Der junge Händel in Italien“. Bis zum 15. Juni werden mehr als 60 Veranstaltungen an 17 verschiedenen Orten stattfinden.

Das Programm umfasst große Opern, feierliche Oratorien, glanzvolle Festkonzerte und genreübergreifende Formate. Zur Eröffnung wird traditionell eine Opernpremiere aufgeführt – in diesem Jahr Georg Friedrich Händels Oper „Agrippina“.

Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird die Eröffnung der Händel-Festspiele am Freitag, dem 6. Juni, um 16 Uhr mit einer kurzen Liveschalte übertragen.

Live: Eröffnung der Händel-Festspiele 2025 (Reporterin: Hanna Schabacker) (Reporterin: Hanna Schabacker) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Geschichte der Händel-Festspiele

Die Händel-Festspiele in Halle blicken auf eine lange Tradition zurück. Bereits im 19. Jahrhundert fanden erste Händel-Feste in Halle statt. 1922 wurden Händels Opern bei den „Halleschen Händelfesten“ wiederentdeckt.

Seit 1952 finden die Händel-Festspiele regelmäßig einmal jährlich statt – zu Ehren Händels, der in Halle geboren wurde und hier die ihn prägenden ersten Jahrzehnte verbrachte, sowie zu Ehren seiner großartigen Musik. Seitdem haben sich die Festspiele zu einem bedeutenden Zentrum der europäischen Händel-Pflege entwickelt.