Lions-Adventskalender: Das sind die Tages-Gewinner

Es war sicher eine gute Idee, den „Kalender zum Advent“ des Lions Förderverein Halle Fünf Türme e.V. zu kaufen. Wir drücken Ihnen die Daumen für einen Gewinn. Es ist aber genauso wichtig, dass Sie mit Ihrem Einsatz anderen helfen.

Der gute Zweck

Der Lions Förderverein Halle Fünf Türme e.V. engagiert sich u. a. für die Belange benachteiligter Kinder. Die Auflage umfasst 2.000 Kalender, die zum Preis von je 5 Euro verkauft werden. Jeder verkaufte Kalender nimmt an der Verlosung teil und kann mehrfach, also an allen 24 Tagen, einen Preis gewinnen. Die Auslosung erfolgte nach dem Verkauf der Kalender Ende November unter Ausschluss des Rechtsweges und unter notarieller Aufsicht.

Die Veröffentlichung der Gewinnnummern

Ab 1. Dezember werden täglich (außer sonntags) die auf den betreffenden Tag fallenden Gewinnnummern auf der Homepage des Lions Förderverein Halle Fünf Türme e.V., im Lokalteil der Mitteldeutschen Zeitung sowie unter www.mz.de/mz-lions veröffentlicht. Die Gewinnnummern werden außerdem am Lions-Glühweinstand auf dem Halleschen Weihnachtsmarkt bekannt gemacht. Irrtümer vorbehalten.

Das sind die Gewinnnummern:

24. Dezember

23. Dezember

22. Dezember

21. Dezember

20. Dezember

19. Dezember

18. Dezember

17. Dezember



16. Dezember

15. Dezember

14. Dezember

13. Dezember

12. Dezember

11. Dezember

10. Dezember

9. Dezember

8. Dezember

7. Dezember

6. Dezember

5. Dezember

4. Dezember

3. Dezember

2. Dezember

1. Dezember