Unter anderem das Bündnis Halle gegen Rechts ruft zu einem Protest vor dem Justizzentrum auf. Was AfD-Politiker Björn Höcke vorgeworfen wird.

Linke planen Kundgebung vor Höcke-Prozess in Halle

Demo in Halle

Björn Höcke steht am 18. April in Halle vor Gericht.

Halle (Saale)/MZ. - Der AfD-Politiker Björn Höcke steht am kommenden Donnerstag wegen des „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ in Halle vor Gericht.

Dem Spitzenkandidaten der AfD in der kommenden Landtagswahl in Thüringen wird vorgeworfen, bei einer Wahlkampfveranstaltung 2021 in Merseburg die verbotene Losung der SA „Alles für Deutschland“ verwendet zu haben.

Das Bündnis Halle gegen Rechts sowie der Bund der Antifaschist*innen rufen deshalb ab acht Uhr zu einem Protest gegen Höcke vor dem Justizzentrum in der Thüringer Straße auf.

„Höckes öffentliche Äußerungen und Handlungen lassen keinerlei Zweifel an seinen faschistischen Überzeugungen und Absichten“, urteilt das Bündnis Halle gegen Rechts. Die AfD verachte die Demokratie und sei eine reale Bedrohung für die freie Gesellschaft.

Als weitere Prozesstage sind der 23. April, der 3. Mai und der 14. Mai angesetzt.