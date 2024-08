Die hallesche Linke trifft sich am Samstag zum Stadtparteitag und wählt einen neuen Vorstand. Behandelt werden sollen auch das Abschneiden zur Kommunalwahl und der Rücktritt von Oberbürgermeister Bernd Wiegand.

Setzt Die Linke in Halle auf einen eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten?

Hendrik Lange war 2019 bei der OB-Wahl gegen Bernd Wiegand angetreten und hatte es bis in die Stichwahl geschafft.

Halle (Saale)/MZ - Zweieinhalb Monate nach der Kommunalwahl in Halle trifft sich die Linke am Samstag in Halle zum großen Stadtparteitag. Drei Themen stehen im Vordergrund: die Wahl eines neuen Vorstands, die Aufarbeitung des Urnengangs vom 9. Juni – die Linke hatte mit 12,4 Prozent der Stimmen einen Verlust von 5,4 Prozent eingefahren – und der Rücktritt von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) zum Ende des Monats mit seinen Folgen für die Stadtpolitik.