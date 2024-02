Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Wer in den 1980er Jahren in die DDR übersiedelte, war meist ein überzeugter Kommunist. Gerlinde Schnübbe dagegen war keine Kommunistin, sondern angehende Theologin, als sie im März 1981 einen offiziellen Antrag an die ständige Vertretung der DDR in der Bundesrepublik stellt: Die Göttinger Theologie-Studentin will in die DDR übersiedeln und die Staatsangehörigkeit der DDR erhalten. Grund dafür ist Joachim Breithaupt, Pfarrer in Dittichenrode (Landkreis Mansfeld-Südharz), in den sie sich verliebt hatte. Ein paar Monate später sind sie verheiratet, aus Gerlinde Schnübbe wird Gerlinde Breithaupt.