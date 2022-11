Dinosaurier leuchten im Zoo auf dem Reilsberg in Halle

Begehbarer Urzeit-Hai: Schon kurz nach der Eröffnung der „Magischen Lichterwelten“ am Freitagabend kommen die ersten Besucher in den Bergzoo Halle – trotz des Regens.

Halle (Saale)/MZ - Schon von der Reilstraße aus bekommen Vorübergehende ein eindrucksvolles Bild davon, was die am Freitagabend eröffneten „Magischen Lichterwelten“ im halleschen Bergzoo zu bieten haben: Ein 18 Meter langer Megalodon – ein in Neongrün, Pink und Blau leuchtender Urzeit-Hai in Originalgröße – begrüßt vor dem Eingang Besucher, die trotz Regenwetters bereits kurz nach der Eröffnung der spektakulären Schau auf den Reilsberg strömen.