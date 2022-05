Letzter Akt im Theaterstreit von Halle?

Halle (Saale)/MZ - Es hat keine 30 Sekunden gedauert: Im halleschen Theaterstreit ist am Montag ein Urteil gesprochen worden. Kurz und bündig teilte Susanne Rosenbach, Vorsitzende Richterin am Landgericht Halle, den Anwesenden in ihrem Büro mit, wie die Kammer - neben Rosenbach selbst noch zwei Beisitzer - entschieden hat: „Die Klage ist abgewiesen“, so Rosenbach.