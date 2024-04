Halle (Saale)/MZ. - Der Lehrer ist im Klassenzimmer unterwegs. Er demonstriert die Arbeit mit dem 3-D-Drucker oder kann am sogenannten Greenscreen unkompliziert reale mit fiktionalen Szenen kombinieren und so zum Beispiel Interesse an und Verständnis für Geschichte fördern. Schüler, die zum Beispiel wegen einer Erkältung besser nicht in die Schule kommen sollten, aber fit genug zum Lernen sind, können den Unterricht zu Hause an einem mobilen Endgerät verfolgen. Und das ganz ohne Wackelbild und Tonaussetzer. Möglich macht das und noch weit mehr eine gemeinsame Entwicklung des auch in Halle ansässigen IT-Technik-Konzerns Dell Technologies und des Halbleiter-Riesen Intel, der gerade an seiner Ansiedlung in Magdeburg arbeitet. Es geht um das von beiden Unternehmen so genannte Klassenzimmer der Zukunft, das am Freitag in Halle erstmals öffentlich präsentiert worden ist.

Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) geriet angesichts der Entwicklung ins Schwärmen: Das Ganze sei eine Möglichkeit, mit dem Lehrermangel umzugehen, der sich ohne Weiteres nicht so einfach beheben lasse. Bei Dell und Intel jedenfalls hat man in dieser Hinsicht schon gute Erfahrungen gemacht, wie Dell-Ausbildungsleiter Steffen Peter sagt. So lernten Azubis beider Unternehmen quasi gemeinsam – aus ihren Berufsschulen „Gutjahr“ in Halle und „Otto von Guericke“ in Magdeburg zugeschaltet. Die Technologie, die dabei zum Einsatz kommt, ist insofern Gemeinschaftsprojekt, als dass die Prozessoren von Intel und die restliche Hardware von Dell hergestellt werden. Genutzt werden könne beides mit Software, die in den jeweiligen Schulen bevorzugt wird, sagt Ausbildungsleiter Peter.

Aus seiner Sicht ein großer Vorteil des „Klassenzimmers der Zukunft“: Es werde Technik bereitgestellt, die ineinandergreife. Sie ermögliche den Lehrern, sich auf die Wissensvermittlung zu konzentrieren und nicht darauf, ob etwa Bild und Ton in Ordnung sind. Dass sich der Lehrer im Raum bewegen kann und dennoch von Schülern außerhalb dieses Raumes akustisch verstanden wird, werde zum Beispiel durch acht Mikrofone sichergestellt, erläutert der Ausbildungsleiter.

Praxis im „Klassenzimmer der Zukunft“: Dell-Ausbildungsleiter Steffen Peter (r.) mit den angehenden Fachinformatikern Aymar Errouzi, Dominik Hilger, Florian Lieder, Julian Obser und Paul Willmann (von links) Foto: Annette Herold-Stolze

Getestet worden ist das „Klassenzimmer der Zukunft“ während der 18-monatigen Entwicklung unter anderem mit Dell-Azubis und – für Dell und Intel ganz wichtig – mit Pädagogen, für deren tägliche Arbeit es schließlich gedacht ist. Es sei beiden Unternehmen ein Anliegen, den technologischen Fortschritt in der Bildung voranzutreiben, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer von Dell Technologies Deutschland. Es gehe darum, den Unterricht mit Mitteln moderner Technologie zeitgemäß und interessant zu gestalten, so dass die Schüler mehr Spaß am Lernen hätten. Davon könne die gesamte Gesellschaft profitieren, ließ Sonja Pierer, Country Managerin bei Intel Deutschland deutlich werden. Sie verwies auf Intels Ansiedlungspläne. „Exzellente Bildung und Ausbildung sind für solche Vorhaben und für den Wirtschaftsstandort entscheidend.“

Dell und Intel träfen mit ihrem gemeinsamen Projekt den Nerv der Zeit, lobt Halles Bürgermeister Egbert Geier. Und er wirbt um Verständnis. Die digitale Transformation sei ein großer Schritt für die Schüler, aber auch für die Lehrer, die sich außer mit diesem Feld auch mit Themen wie Inklusion oder Sprachbarrieren und vor allem mit der Wissensvermittlung befassen müssten.