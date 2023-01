Tote Person in der Saale in Halle entdeckt

Am Freitag wurde in Halle eine männliche Leiche in der Saale entdeckt. Die Ermittlungen laufen, die Polizei geht ersten Ermittlungsansätzen nach.

Halle (Saale)/MZ - Am Freitag meldeten Zeugen eine leblose Person An der Schleuse am Sophienhafen in der Saale in Halle, am späten Freitagnachmittag gab es die Gewissheit, dass die Beobachtung stimmte.