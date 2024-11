Halle (Saale)/MZ. - Die Zeiten sind lange vorbei. „Ein schönes, preisgünstiges Hotel mit viel Platz. Die Zimmer sind sehr geräumig und sehr hübsch eingerichtet. Alles in allem ein super Preis-Leistungsverhältnis“, schrieb Internet-Nutzerin Clarissa 2018 lobend über das Appartementhaus auf der Silberhöhe. Inzwischen, sechs Jahre später, ist das Gebäude zum Schlafplatz Obachloser und zum Tummelplatz Krimineller geworden; mehrfach musste die Feuerwehr anrücken. Dem will die Stadt nun einen Riegel vorschieben und lässt ab Montag die Fenster in der unteren Etage des Elfgeschossers in der Silbertalerstraße zumauern. Das hat René Knote, Leiter der Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, jetzt angekündigt. Der zunächst vorgenommene Einsatz von Spanplatten halte offensichtlich nicht genügend vom Einsteigen in das Haus ab.

