Seit 2001 gibt es in Halle die Alternative zur Jugendweihe. Was damals mit ein paar Teilnehmern begonnen hat, wird 2025 über 700 Mal gefeiert. Bis Ende August sind Anmeldungen möglich.

Halle/MZ. - Am Anfang war es ein Versuch. 2001 bot die katholische Moritzkirche zum ersten Mal die Feier zur Lebenswende in Halle an, als Alternative zur Jugendweihe für nicht-getaufte Jugendliche . In den ersten Jahren hatten meist nur ein Dutzend Schüler dieses Angebot angenommen. Für 2025 gibt es nun bereits 730 Anmeldungen, freut sich Daniel Richter vom katholischen Bistum Magdeburg, Referent Lebenswendefeier für den Bereich Halle. Im abgelaufenen Jahr haben sich in Halle 676 Mädchen und Jungen für eine Feier zur Lebenswende entschieden.