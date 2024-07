Schon wieder ist die Lebenshilfe auf der Silberhöhe in Halle angegriffen worden. Diesmal stand ein Balkon auf der dritten Etage in Flammen.

Erneut mit Pyrotechnik beschossen: Wieder Brand nach Angriff auf Lebenshilfe in Halle

Bei der Lebenshilfe in Halle hat es schon wieder gebrannt. Diesmal traf es einen Balkon auf der dritten Etage.

Halle (Saale). - Schon wieder hat am frühen Freitagmorgen ein Balkon auf der Silberhöhe gebrannt. Erneut hat es dabei das Haus der Lebenshilfe getroffen, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen auf drei Etagen untergebracht sind.

Lesen Sie auch: Wie Hausbewohner die Brandnacht auf der Silberhöhe in Halle erlebt haben

Die Feuerwehr musste gegen 3.30 Uhr in die Kreuzerstraße auf der Silberhöhe ausrücken. Die Kameraden waren darüber informiert worden, dass ein Balkon in Flammen stehe, wurde als Begründung angegeben. Dies bestätigte sich vor Ort. Das Feuer auf dem Balkon in der dritten Etage konnte aber schnell gelöscht werden. Verletzte gab es keine.

Die Feuerwehr musste erneut zu einem Brand in der Kreuzerstraße anrücken. Foto: Marvin Matzulla

Nach MZ-Informationen könnte auch dieses Mal Pyrotechnik der Auslöser für das Feuer gewesen sein. Bereits am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem, mutmaßlich durch Böller ausgelösten, verheerenden Feuer in dem Wohnblock.

Lesen Sie auch: Löst Feuerwerk Brand in der Silberhöhe aus? 25 Menschen evakuiert - Zwei Frauen verletzt

Der Brand sprang vom Balkon auf das Büro der Lebenshilfe über. Das Zimmer brannte vollständig aus. 25 Menschen mussten wegen des Brandes aus den Wohnungen evakuiert werden, zwei kamen verletzt ins Krankenhaus.