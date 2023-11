Mit Video: Speed-Dating statt Urteile: Was Jugendliche an der Justiz interessiert

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Lebenslänglich? Oder doch nur eine Bewährungsstrafe? Am Landgericht Halle drehte sich am Donnerstag zwar alles um Rechtssprechung - aber nicht in Verhandlungen, sondern in Veranstaltungen zum Europäischen Tag der Justiz. Das Landgericht war Ausrichter der bundesweiten zentralen Veranstaltung zu diesem Tag - und das zum ersten Mal. „Das ist uns eine besondere Ehre“, strahlte Hausherr und Präsident des Landgerichts, Jörg Engelhard.