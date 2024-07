Der Kultursommer auf der Peißnitz lockt auch in diesem Jahr unzählige Besucher an, selbst wenn diese gar keine Tickets für die Konzerte haben und es wie am Wochenende in Strömen regnet.

Begeisterung von Beginn an: Fans in der ersten Reihe beim Konzert des Musikers Alligatoah am Samstagabend auf der Peißnitzbühne

Halle (Saale)/MZ - Am frühen Samstagabend fällt der Regen in Sturzbächen vom Himmel. Es sind denkbar schlechte Bedingungen für das Konzert des Musikers Alligatoah auf der Peißnitzbühne in Halle. Einem Konzert, das unter allen Veranstaltungen auf Halles großer Freilichtbühne in diesem Sommer als eines der ersten ausverkauft war. Viele der Besucher, die am Samstag zur Peißnitzbühne strömen, sind daher in Regenmäntel gehüllt oder haben sich Mülltüten übergestülpt.