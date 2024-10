Bei einem Brand in der Dölauer Straße in Halle-Kröllwitz ist ein Wohnhaus unbewohnbar geworden. Die Flammen richteten einen Schaden von rund 100.000 Euro an.

Halle (Saale) - Die Feuerwehr Halle wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr in die Dölauer Straße alarmiert. Nach Angaben des Feuerwehreinsatzleiters Jan Schweinert brannte ein Wintergarten in voller Ausdehnung. Das Feuer griff demnach auf die Wohnung über, in der ein Zimmer vollständig ausbrannte.