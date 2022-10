Kritik nach Töpfermarkt - Ist das noch Kunst oder schon Propaganda?

Der hallesche Töpfermarkt war sehr gut besucht. Im Nachgang gibt es Kritik an einzelnen Exponaten. Was die Künstler sagen und welche Konsequenzen die Stadt nun zieht.

Halle/MZ - Die Skulptur trägt ein langes schwarzes Gewand, eine Schnabelmaske und einen Zylinder. In diesem Dress erinnert sie an die Pestdoktoren, die im Mittleralter glaubten, sich mit so einer Maskerade vor der gefährlichen Krankheit schützen zu können.