Kritik am Mieterrat Halle - Helfer geraten untereinander in Streit

Die Probleme im Südpark in Halle-Neustadt reißen nicht ab. Nun greifen sich die Helfer jedoch schon gegenseitig verbal an.

Halle (Saale)/MZ - Zwischen zwei Gruppen, die jeweils Anwohner im Neustädter Südpark unterstützen, ist Streit ausgebrochen. Die Initiative „Friends of Südpark“ (engl. Freunde des Südparks) wirft dem Verein Mieterrat Halle vor, sich zu Unrecht an die Spitze der Betroffenen zu stellen und in Wahrheit gar nicht am Wohl der Menschen interessiert zu sein. Der Mieterrat weist die Vorwürfe von sich.