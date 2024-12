Neue Betrugsmasche in Halle

Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Saalesparkasse aus. Das Kreditinstitut warnt"

Halle (Saale)/MZ. - Die Saalesparkasse informiert über eine aktuelle Betrugsmasche, die gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit vermehrt auftritt. Betrüger nutzen dabei die stressige und oft hektische Zeit vor den Feiertagen gezielt aus, um an sensible Kundendaten zu erlangen oder unberechtigte Überweisungen zu veranlassen. Darüber informiert die Saalesparkasse.

Betrüger fordern Kunden der Saalesparkasse auf, Überweisungen zu tätigen

Die Anrufer geben sich häufig als Mitarbeiter der Sparkasse, deren ITAbteilung oder als Sicherheitsexperten aus. Unter dem Vorwand, vermeintlich betrügerische Transaktionen auf dem Girokonto zu verhindern, fordern die Betrüger ihre potenziellen Opfer dazu auf, sich im Online-Banking einzuloggen, Überweisungen zu tätigen und TAN-Nummern freizugeben oder anzusagen.

„Achtung: Bei diesen Anrufen handelt es sich um Betrugsversuche. Bleiben Sie wachsam – gerade jetzt!“, warnt die Saalesparkasse. Niemals werde ein Mitarbeiter der Saalesparkasse Kunden dazu aufforden, Zugangsdaten oder TAN-Nummern preiszugeben. Im Verdachtsfall, so rät das Kreditinstitu, solle man umgehend die Saalesparkasse informieren.