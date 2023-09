Kriminalität in Halle Wie eine Seniorin auf dem Südfriedhof bei der Trauer um ihre Tochter bestohlen wird

Wie ein Krimineller auf dem Südfriedhof in der Huttenstraße in Halle sein Unwesen treibt. Statt Grabschmuck werden nun auch Handtaschen der Besucher gestohlen. Was über den Täter bekannt ist.