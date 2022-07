Krimi, Kinderbuch, Romane: Buchhändler aus Halle stellen ihre Favoriten vor

Viele Hallenser nehmen Bücher in den Urlaub mit. Aber welche? Unter Tausenden Neuerscheinungen können drei Experten interessante Werke vorstellen.

In der Thalia Buchhandlung gibt es einen Überraschungstisch. Hier ist ein "Blind Date" mit einem Buchtipp möglich.

Halle (Saale) - Sommer, Sonne, Urlaubszeit - für viele gehört dazu auch ein gutes Buch, das man mit an den Strand nehmen kann oder gemütlich auf dem Balkon liest. Die Qual der Wahl ist jedoch groß: Jährlich erscheinen in Deutschland mehr als 60.000 Bücher. Die MZ hat Buchhändler in Halle befragt, welche Tipps sie geben können.