Gemeindereferentin Karoline Riese hat in einem kleinen Laden am Alten Markt in Halle einen neuen Eltern-Kind-Treff initiiert. Worauf das Projekt Krabbelcafé abzielt.

Halle (Saale)/MZ. - In der Elternzeit verbringen Mütter und Väter oftmals viel Zeit mit dem Nachwuchs zu Hause. Doch wie wichtig der Austausch mit anderen Familien ist, weiß Karoline Riese noch aus eigener Erfahrung. Die Mutter von zwei Kindern und Gemeindereferentin des Bistums Magdeburg hat deshalb in dem kleinen Laden „Schief und Krumm“ am Alten Markt in Halle einen wöchentlichen Eltern-Kind-Treff initiiert.