Leihfahrrad, Carsharing und natürlich Bus oder Bahn: Am Freitag ist am Steintor Halles neunte Mobilitätsstation eröffnet worden.

Halle (Saale)/MZ. - Zehn sind stadtweit geplant, neun so gut wie komplett, und das will die Havag am Sonnabend, 14. September mit den Hallenser feiern: Von 9.30 Uhr wird an die gerade fertiggestellte Mobilitätsstation am Steintor zu einem Mobilitätsfest eingeladen.

Schon auf dem Weg zum Fest kann man außer Bus und Bahn eine weitere durch die Hallesche Verkehrs-AG angebotene Form der Mobilität nutzen, wie Vorstand Vinzenz Schwarz am Freitag ankündigte. Die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet stehenden Movemix-Leihfahrräder können über die gleichnamige App aus diesem Anlass kostenlos gebucht werden. Die Carsharing-Anbieter „Teilauto“ und „Jetzmobil“, am Steintor mit je drei E-Autos vertreten, bieten bis zum 14. Oktober für alle in Halle gemeldeten Interessierten den Erlass der Anmeldegebühren an.

Mit Mobilitätsstationen soll ein einfacher Wechsel zwischen Bahn oder Bus, Mietfahrrad oder -Roller beziehungsweise einem Carsharing-Autos ermöglicht werden. Seit Neuestem gibt es auch am Hauptbahnhof eine solche Station. Eingerichtet werden sie als Teil des Modellprojekts „StadtLand+“ für einen innovativen ÖPNV.