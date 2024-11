Am 26. November öffnet in Halle der Weihnachtsmarkt. Worauf sich Tausende Besucher freuen können.

Halle (Saale)/MZ - Am 13. November beginnen mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaums in Halle die Vorbereitungen auf den Weihnachtsmarkt. Das bunte Treiben - weihnachtlich ist es auf Markt und Hallmarkt, auf dem Domplatz, vor der Ulrichskirche und hinter der Rolltreppe in der Großen Steinstraße - wird am 26. November um 16 Uhr eröffnet. Bis zum 23. Dezember sind über 100 Händler und Schausteller vor Ort.

Die Stadt will in diesem Jahr zumeist Gema-freie Musik spielen, um Kosten zu sparen. Für die Sicherheit sind Polizei, Ordnungsamt und private Sicherheitsdienste im Einsatz. Einlasskontrollen soll es nicht geben, aber punktuelle Visitationen. Wichtig für Verbraucher: Der Preis der Weihnachtsmarkttassen (2,50 Euro) und für Glühwein (vier Euro) bleiben auf dem 2023er Niveau.