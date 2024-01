Einwohner in Großkugel können nur noch bis Samstag im Ort einkaufen gehen, dann schließt der dortige Konsum. Die Menschen haben kein Verständnis dafür und sind überrascht.

Konsum in Großkugel schließt ab Samstag

Die Türen des Konsums in Großkugel schließen am Samstag endgültig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Großkugel/MZ - „Der Laden macht zu?“, fragt ein Kunde ganz ungläubig, als er seine Wasserflasche im Konsum in Großkugel bezahlen will. „Ja, schon am Samstag“, antwortet ihm der Verkäufer. Der Kunde ist überrascht und antwortet mit einem enttäuscht klingendem „Schade“.