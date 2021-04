Könnten Ampelblitzer solche Unglücke in Zukunft vermeiden?

Von den Rotlicht-Überwachung gibt es in Halle keine mehr. Wird die Polizei diese wieder einführen? Was die Stadt dazu sagt.

Halle (Saale) - Die Schuldfrage ist nach dem tragischen Unfall auf der Magistrale von Dienstag noch nicht geklärt: Ob die Fußgängerin, die in Folge des Aufpralls ihr Leben gelassen hat, bei Rot gelaufen ist, oder der Autofahrer das Stoppsignal überfahren hat, wird gerade von der halleschen Polizei ermittelt. Nach Angaben der Beamten werden aktuell mindestens vier Zeugen zum Unfall befragt.

Keine Radarfallen an Ampeln: Polizei kontrolliert mobil

„So schnell wird es da aber kein Ergebnis geben“, heißt es vom Revier. Sofortige Klärung hätte womöglich ein Ampelblitzer liefern können. Von den Radarfallen, die automatisch jeden ablichten, der über Rot fährt, gibt es in Halle allerdings keine mehr. Und es sollen im Moment auch keine angeschafft werden, sagt Tobias Teschner, Fachbereichsleiter Sicherheit der Stadt.

Eine Rotlicht-Überwachung führe die Stadtverwaltung nicht durch, so Teschner weiter. „Diese erfolgt im Stadtgebiet mobil durch die Polizei.“ Und auch Lisa Maria Müller vom Polizeirevier in Halle bestätigt: „Eine gezielte Überwachung von bestimmten Ampelbereichen findet nicht statt.“ Stattdessen kontrolliere die Polizei anlassbezogen. Auf die Frage, wie die Stadtverwaltung auf die Forderung reagiert, angesichts derartiger Unfälle wieder Ampelblitzer anzuschaffen, gibt Teschner keine Antwort und verweist stattdessen auf die Polizei.

Letzer Ampelblitzer als Attrappe genutzt - 21 Rot-Blitzer in Leipzig

Der letzte feste Rot-Blitzer war in Halle an der Kreuzung Merseburger Straße/Raffineriestraße/Pfännerhöhe angebracht, allerdings in den letzten Jahren außer Betrieb. Der Kasten hatte noch einige Zeit als Attrappe fungiert und potenzielle Verkehrssünder abgeschreckt. Inzwischen ist er aber gänzlich verschwunden.

In Magdeburg gibt es nach Angaben der dortigen Polizei ebenfalls seit Jahren keine festen Ampelblitzer mehr. Die Stadt Leipzig hingegen unterhalte derzeit 21 mit Außengehäuse ausgestattete Messplätze im Stadtgebiet, heißt es von David Quosdorf aus der Pressestelle der Leipziger Stadtverwaltung. Im Jahr 2020 seien in der dortigen Bußgeldbehörde 16.657 Rotlichtverstöße erfasst worden. Im Jahr 2021 seien es bis Ende März schon 3.178 Anzeigen gewesen. (mz/Franz Ruch)