Wie sicher sind die Museen in Halle vor radikalen Protestaktionen?

Wie sich die großen Museen in der Stadt auf mögliche Klimaproteste vorbereiten und warum die Aktivisten vor Ort bislang eher im Hintergrund bleiben.

Halle (Saale)/MZ - Tomatensuppe auf van Gogh, Kartoffelpüree auf Monet – auch wenn jeweils eine Glasscheibe vor den Gemälden hing: Klimaproteste haben in den vergangenen Wochen international für viel Aufregung gesorgt. In Halle sind derartige Aktionen bislang ausgeblieben. Dennoch bereiten sich die großen Museen der Stadt auf den Fall der Fälle vor. Für Beobachter ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch in Halle Straßen blockiert oder Kunstwerke für Protestaktionen genutzt werden.